Franco ai massimi da due anni sull'euro, con la valuta dell'Unione europea che vale solo 1,10 franchi: anzi, ieri pomeriggio per un breve momento anche meno, precisamente, 1,0999 franchi.

Oggi il corso oscilla fra 1,1007 e 1,1019. Per ritrovare l'euro a questi livelli bisogna risalire al luglio 2017. Stando agli esperti di divise di Commerzbank con il franco così forte la Banca nazionale svizzera (BNS) si troverà costretta a intervenire nuovamente, cercando di indebolirlo.

Come noto la BNS considera "elevata" la valutazione del franco e per evitare che la moneta diventi ancora più attraente impone un tasso guida del -0,75%. L'obiettivo è scongiurare conseguenze considerate infauste per l'industria d'esportazione e altri rami economici, come quello del turismo.

Negli ultimi sei mesi il corso euro/franco si è mosso fra 1,15 e 1,10. A metà luglio 2018 l'euro valeva però ancora 1,17 franchi. In precedenza, a metà aprile, era stata superata anche la soglia di 1,20 franchi, un livello mai più raggiunto da oltre tre anni, ossia da quando la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva abbandonato il tasso di cambio minimo.

