Il franco si rafforza ancora sull'euro, sulla scia dei timori per le tensioni tra Usa e Cina sui dazi e per il contenzioso nel Regno Unito a causa della Brexit. La valuta europea è scesa stamani a 1,0823 franchi, un minimo che non veniva più toccato da maggio 2017.

Anche nei confronti della moneta americana l'euro si è sensibilmente indebolito, scendendo a 1,0926 dollari.

