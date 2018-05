Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 19.28 29 maggio 2018 - 19:28

Euro sempre più debole rispetto al franco, complice l'intricata situazione politica italiana: oggi la moneta europea è scesa anche sotto 1,15 franchi, un livello che era stato abbandonato all'inizio di marzo.

Il corso minimo di giornata, registrato dopo le 19.00, è stato di 1,1438. Gli analisti mettono in relazione questi movimenti con la fuga dai titoli di stato italiani, viste le difficoltà sul fronte della formazione di un nuovo governo. Non mancano coloro che tracciano parallelismi con la crisi del debito che l'Eurozona attraversò nel 2011-2012.

Come noto negli ultimi anni la Banca nazionale svizzera (BNS) ha fatto di tutto per evitare un rafforzamento da essa giudicato eccessivo del franco. E in un intervista pubblicata oggi il presidente della direzione Thomas Jordan ha parlato di una fragile situazione sul mercato delle divise, aggiungendo che l'istituto è sempre pronto ad intervenire.

