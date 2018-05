Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 17.44 22 maggio 2018 - 17:44

Il franco è tornato a rafforzarsi sull'euro: la moneta europea è scesa nel tardo pomeriggio sotto 1,17 franchi, segnando un minimo da due mesi. L'euro è stato scambiato a 1,1685, corsi che non si vedevano più dalla fine di marzo.

Stando agli operatori l'impennata del franco è da mettere in relazione con la prospettiva dell'insediamento in Italia di un governo su posizioni critiche nei confronti dell'Unione europea.

Una settimana fa l'euro valeva ancora 1,19 franchi e a metà aprile era stata superata la soglia di 1,20 franchi, un livello mai più raggiunto da oltre tre anni, ossia da quando la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva abbandonato il tasso di cambio minimo.

Come noto il corso assoluto più alto per l'euro nei confronti del franco risale al 2007 - era 1,68 - mentre quello più basso, 0,9652 franchi, è scolpito nella memoria di molti cambisti: venne registrato il 15 gennaio 2015, quando la BNS annunciò la revoca della soglia minima mantenuta in precedenza unilateralmente, cogliendo tutti di sorpresa e scatenando quella che per i trader è stata un'apocalisse, il cosiddetto "Francogeddon".

