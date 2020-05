Philonise Floyd, il fratello dell'afroamericano morto a Minneapolis, ha riferito alla Msnbc che la sua conversazione con Donald Trump è stata "troppo veloce". "Non mi ha dato l'opportunità neppure di parlare", ha proseguito.

"È stato difficile. Tentavo di parlargli ma lui continuava a respingermi come se dicesse 'non voglio sentire di cosa stai parlando' ", ha raccontato. "Gli ho solo detto che voglio giustizia e che non potevo credere che avessero commesso un moderno linciaggio in pieno giorno", ha proseguito.

Philonise Floyd ha parlato nei giorni scorsi anche con Joe Biden, il rivale di Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Gli ho chiesto di ottenere giustizia per mio fratello. Ne ho bisogno. Non voglio vedere la sua faccia su una maglietta come gli altri (afroamericani morti per mano della polizia, ndr). Nessuno merita quel trattamento, le vite degli afroamericani contano", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet