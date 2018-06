Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 15.08 19 giugno 2018 - 15:08

L'arrivo di star del calibro di Eminem fa registrare il tutto esaurito all'Openair di Frauenfeld. Lo scorso gennaio la prevendita si era chiusa nel giro di poche ore. Al festival di musica hip hop, in programma dal 5 al 7 luglio, sono attese 50'000 persone al giorno.

Il rapper 45enne Eminem, al secolo Marshall Bruce Mathers, che si era già esibito a Frauenefeld otto anni fa, suonerà nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 luglio. In tutto sono più di 50 gli artisti o gruppi che si esibiscono al festival che si tiene nel capoluogo turgoviese. Fra questi Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, J.Cole e i tedeschi Savas & Sido.

Lo scorso gennaio gli organizzatori avevano aperto la prevendita con l'annuncio della partecipazione di Eminem. Tutti i biglietti sono stati venduti in poche ore. Il festival è "sold out" ma non si deve temere troppa ressa o lunghi tempi di attesa. "Abbiamo preso le misure necessarie all'interno degli spazi a disposizione per garantire la circolazione dei nostri ospiti", dichiara a Keystone-ATS il portavoce della manifestazione Joachim Bodmer.

Stando al portavoce, l'Openair di Frauenfeld è il più grande "Urban festival" d'Europa. L'anno scorso il festival è stato rilevato dalla società americana Live Nation, uno dei più grandi organizzatori di concerti al mondo. Con la nuova società alle spalle, l'Openair di Fraunefeld è in grado di competere con i big sul mercato internazionale e ingaggiare star come Eminem, afferma Bodmer, che negli anni scorsi dirigeva il festival.

Neuer Inhalt Horizontal Line