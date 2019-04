La casa in cui è scoppiato l'incendio

Una persona è morta la notte scorsa in un incendio scoppiato in una vecchia casa a Friburgo. Sette persone sono state sfollate: illese e in stato di profondo shock sono state affidate a personale sanitario e a una cellula di sostegno psicologico.

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese, precisando che la persona deceduta non è ancora stata identificata.

Le persone sfollate - quattro uomini e tre donne - sono di età compresa tra i 21 e i 33 anni, precisa la nota.

L'allarme è scattato poco prima delle 5.00: giunti rapidamente sul posto i pompieri hanno constatato che il tetto era in preda alle fiamme. L'edificio è stato in gran parte distrutto. La cause del rogo sono ancora ignote.

