Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dicembre 2011 16.38 22 dicembre 2011 - 16:38

Il canton Friburgo ha onorato oggi ufficialmente Alain Berset con una grande festa. Il neoeletto consigliere federale ha fatto una prima tappa a Flamatt - dov'è stato accolto dal presidente del governo cantonale - prima di proseguire per Belfaux, suo comune di domicilio, e per la città di Friburgo.

A Flamatt il nuovo consigliere federale è stato accolto con entusiasmo dal neopresidente del Consiglio di Stato friburghese: "Entrate in questo cantone quasi come un eroe", ha sottolineato Georges Godel. "A nemmeno 40 anni, eccovi già ai vertici del potere. E non siamo nemmeno sorpresi!".

Il governo cantonale ha esortato la popolazione ad assistere al corteo che condurrà nel capoluogo il neoletto consigliere federale, i membri del Consiglio di Stato al completo e un certo numero di invitati dalla stazione verso l'università, dove una cerimonia ufficiale è prevista a partire dalle 17.45.

Gli invitati si recheranno infine al Forum Fribourg, centro per congressi ed esposizioni a Granges-Paccot, dove è in programma il banchetto ufficiale alle 19.30. La manifestazione ufficiale si concluderà alle 22.00.

