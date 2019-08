Nuovo record di frontalieri in Ticino: nel secondo trimestre erano 66'316, in crescita del 3,4% su base annua. A livello nazionale erano 322'838 (+2,4%). Oltre al Ticino, spiccano le regioni del Lemano (120'857) e la Svizzera nord-occidentale (69'279), con Basilea.

I frontalieri in Svizzera erano 322'838 nel secondo trimestre, in crescita del 2,4% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente. Nuovo record in Ticino, con 66'316 lavoratori da oltre confine, di cui quasi 2000 in più nel terziario in soli di tre mesi.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) il cantone sudalpino presenta la crescita più marcata rispetto al periodo gennaio-marzo, con +3,8% (+2447 persone). Sull'arco dei 12 mesi la progressione è del 3,4%.

In Ticino il numero assoluto aveva raggiunto un picco (a 66'046) nel secondo trimestre 2017, poi era calato sino a 62'053 a fine 2018. Da allora è tornato a salire, stabilendo un nuovo primato assoluto. La gran parte dei lavoratori che varca il confine - rivelano le informazioni dell'ufficio cantonale di statistica - è impiegato nel settore dei servizi (42'399) e proprio in questo ramo è stata riscontrato l'incremento maggiore (+1926). Nel settore secondario era impiegate 23'382 persone (+486), nel primario 539 (+36).

A livello nazionale i lavoratori che passano di più il confine sono i francesi (176'955, +1,9% sul primo semestre e +3,2% annuo) e gli italiani (74'920, +3,6%, +3,7%). Variazioni assai più contenute vengono mostrate da tedeschi (60'169, +0,2%, -1,1%) e austriaci (8278, invariato, -0,5%).

Le regioni più attraenti, oltre al Ticino, sono quelle del Lemano (120'857) e la Svizzera nord-occidentale (69'279), che comprende Basilea. La gran parte dei frontalieri lavora nel terziario, che mostra anche tassi di crescita più elevati (215'385, +2,1% e +2,8%). Rimane comunque importante anche il ramo secondario (105'354, +1,5%, +1,6%).

