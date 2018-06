Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 15.35 25 giugno 2018 - 15:35

Un fronte romando si è costituito a Losanna per combattere l'allentamento delle condizioni relative alle esportazioni di materiale bellico verso paesi in preda a conflitti interni.

Diversi testi sono in preparazione per chiedere al Consiglio federale di riconsiderare la questione.

"La Svizzera supererà una nuova linea rossa insanguinata", ha affermato oggi nel corso di una conferenza stampa Muriel Waeger, co-segretaria romanda del Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE). Per illustrare il punto di vista degli avversari, un gruppo di militanti ha rappresentato i consiglieri federali mentre portano casse di munizioni.

Il GSsE coordina il movimento di protesta che si sta formando nella Svizzera romanda. I partiti socialista e Verde prevedono di intervenire presso i parlamenti cantonali, com'è già stato il caso a Ginevra e in linea di massima domani nel canton Vaud. Le loro risoluzioni potrebbero ottenere l'appoggio dell'estrema sinistra, nonché i voti di singoli rappresentanti del PPD e del PLR.

Una decina di giorni fa, il Consiglio federale ha deciso di rendere più flessibile l'esportazione di materiale bellico. Dovrebbe in futuro essere possibile esportare armi e altro materiale di questo tipo verso paesi implicati in un conflitto armato interno. Tale allentamento non è sottoposto a referendum e non richiede l'approvazione delle Camere federali.

