Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 14.31 20 febbraio 2018 - 14:31

In prospettiva, sul flusso di migranti dalla Libia, per i mesi a venire "dobbiamo essere vigili. Ma si è confermata la tendenza in netto calo (-34%) iniziata da luglio 2017". Così si è espresso il direttore esecutivo Fabrice Leggeri in un'intervista all'ANSA.

Secondo quanto si legge in una relazione presentata oggi dall'Agenzia europea a Bruxelles, sull'analisi del rischio per il 2018, "nel luglio 2017 i numeri" sulla rotta del Mediterraneo centrale "sono diminuiti nettamente e improvvisamente a meno della metà dei livelli di giugno, seguiti da una caduta anche più marcata di circa un terzo di questo livello, ad agosto".

Vari i fattori che hanno determinato la situazione - indica il documento - in particolare, "gli sviluppi interni alla Libia" con scontri che hanno disturbato le attività dei trafficanti, ma "non un declino nel numero di migranti in attesa di partire".

A questo proposito Leggeri ha spiegato di sapere, "attraverso fonti indirette, che sono ancora migliaia i migranti bloccati" nel Paese.

Neuer Inhalt Horizontal Line