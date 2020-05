Le frontiere con Germania e Austria saranno riaperte in modo totale dal 15 giugno, a patto che lo permetta l'evoluzione dell'epidemia.

La data - già anticipata ieri dai media tedeschi - è stata confermata oggi a Keystone-ATS dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Ieri si era parlato anche di colloqui per uno sblocco del confine con la Francia.

Per la frontiera con l'Italia non esiste invece ancora nessun orizzonte temporale. Il ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer, rispondendo a una domanda in una conferenza stampa a Berlino, ha affermato che "Francia, Austria e Svizzera ritengono che sia ancora troppo presto per aprire le frontiere con Italia e Spagna, perché sono paesi molto colpiti dal coronavirus". È stato quindi concordato che anche dopo il 15 maggio non ci saranno ancora ingressi dalla Spagna e dall'Italia.

