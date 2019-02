Un tribunale giapponese ha ordinato al governo e alla Tokyo Electric Power (Tepco), il pagamento di un indennizzo a un gruppo di persone costrette ad evacuare a causa della catastrofe nucleare del marzo 2011.

La sentenza della corte distrettuale di Yokohama ha stabilito un risarcimento 420 milioni di yen (3,3 milioni di euro) per 152 persone, per la perdita dei propri mezzi di sussistenza e per il travaglio psicologico che ha seguito il disastro.

Si tratta della sesta causa legale avviata dalle vittime dell'incidente di Fukushima contro lo Stato e il gestore dell'impianto. Il governo è stato riconosciuto colpevole in altri cinque casi.

