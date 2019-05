La tregua tra Usa e Cina è finita, almeno per ora. Doveva essere la pax commerciale e invece l'amministrazione Trump ha fatto scattare i nuovi dazi su 200 miliardi di prodotti made in China, aumentandoli dal 10 al 25% e innescando la rappresaglia di Pechino.

Una spirale che fa tremare la comunità internazionale e i mercati, con Wall Street che affonda e chiude la peggiore settimana dall'inizio del 2019.

Le due giornate di trattative a Washington si sono concluse con un nulla di fatto. Una fumata nera che ha vanificato la speranza di un'intesa in extremis, un compromesso che evitasse la nuova escalation. Del resto Donald Trump è stato chiaro: "Le trattative proseguono in maniera molto cordiale e un'intesa è ancora possibile. Ma la Cina non può pensare di negoziare un accordo con gli Usa all'ultimo minuto. Questa non è l'amministrazione Obama o l'amministrazione di Sleeping Joe", ha scritto su Twitter, riferendosi a Joe Biden, l'avversario più accreditato per la sfida della Casa Bianca nel 2020.

