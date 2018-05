Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 16.28 27 maggio 2018 - 16:28

Una squadra di funzionari Usa è entrata oggi in territorio nordcoreano per colloqui preparatori in vista del possibile summit fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il leader nordcoreano, Kim Jong Un.

Lo scrive il Washington Post, notando che a guidare i negoziati è l'ex ambasciatore Usa in Corea del Sud, Sung Kim, richiamato dal suo incarico nelle Filippine proprio a questo fine, scrive la testata citando fonti informate.

Neuer Inhalt Horizontal Line