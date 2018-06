Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Una vecchia locomotiva restaurata verrà messa in funzione dalla Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB), la ferrovia a vapore che transita sul passo della Furka (UR/VS). La HG 4/4 704 è stata prodotta a Winterthur (ZH) nel lontano 1923 e utilizzata in Vietnam fino al 1975.

Negli ultimi dodici anni la vecchia locomotiva arrugginita è stata rimessa a nuovo grazie a circa 48'000 ore di lavoro volontario, indica la compagnia in una nota odierna, precisando che circa la metà dell'automotrice è costituita da nuovi pezzi.

La DFB possiede quattro locomotive a vapore con un passato in Indocina, una delle quali si trova ancora in fase di revisione. Due di queste erano in servizio sulla linea fino al 1947 quando furono vendute ed esportate in Vietnam. Dopo la chiusura della linea vietnamita sulla quale erano impiegate rimasero ferme fino al 1990, quando la DFB le riportò in patria per restaurarle.

"HG 4/4 704" lascerà l'officina di Uzwil (SG) il prossimo 21 giugno e dal 22 al 24 giugno sarà possibile ammirarla al Museo dei trasporti di Lucerna. In seguito si sposterà a Realp (UR), dove verrà nuovamente messa in funzione.

