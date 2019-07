Furto con scasso nel pied-à-terre parigino di Emanuele Filiberto di Savoia e Cotilde Courau: è quanto scrivono i media francesi precisando che il colpo è stato scoperto dalla coppia venerdì scorso, una volta rientrati nel loro appartamento del 15/o arrondissement.

Unitisi in matrimonio nel 2003, il rampollo di casa Savoia e la moglie attrice hanno scoperto i danni a fine giornata, con tanti gioielli portati via. Anche se l'ammontare del bottino non è ancora chiaro, "solo i pezzi più belli portano il bottino a quasi mezzo milione di euro", dice una fonte vicina all'inchiesta, citata dal quotidiano Le Parisien. L'inchiesta è stata affidata alla polizia parigina, che si è già recata sul posto per effettuare diverse analisi e rilievi.

Le immagini della videosorveglianza sul posto e nei dintorni verranno inoltre acquisite nella speranza di ricostruire con maggiore precisione la dinamica del furto e magari individuare i malviventi. Le indagini, precisano le fonti, si annunciano comunque "complesse", spiegano le fonti, precisando che "questo tipo di furto viene raramente perpetrato da ladruncoli, in quanto per vendere gioielli riconoscibili come questi, bisogna appoggiarsi su buone reti di ricettatori".

Clotilde Coureau è divenuta Principessa di Savoia nel 2003, in seguito al matrimonio con il discendente dei Savoia a Roma. Insieme hanno avuto due figli.

