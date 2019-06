Quindici persone sono state arrestate con l'accusa di far parte di un'organizzazione responsabile del furto di 260 libri antichi del valore di 2 milioni di euro, messo a segno nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 a Feltham (GB).

L'operazione è stata condotta in Inghilterra e Romania dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, dalla Metropolitan Police di Londra e dall'Ispettorato Generale della Polizia romena, coordinati da Europol ed Eurojust.

Sono due collezionisti italiani, uno di Pavia e l'altra della provincia di Padova, oltre a un cittadino tedesco, i proprietari dei libri rubati in Inghilterra nel 2017 (e non ancora recuperati), dall'organizzazione smantellata dall'operazione: I volumi erano stati rubati mentre si trovavano in un magazzino a Feltham (Inghilterra) per essere trasferiti a San Francisco (Stati Uniti), in occasione della fiera internazionale dei libri antiquari.

Le indagini, partite in Inghilterra e Romania, nel luglio del 2018 si sono sviluppate in Italia, su coordinamento della Procura di Milano e affidate a specialisti. Quattro le perquisizioni effettuate nel in Italia per l'acquisizione di materiale probatorio che potrebbe aiutare gli investigatori a mettersi sulle tracce dei volumi preziosi.

Secondo quanto ricostruito dalle polizie straniere i malviventi del gruppo criminale arrestati, 14 cittadini rumeni e un inglese, avrebbero messo in atto un vero e proprio furto alla "mission impossible", calandosi con delle funi dai lucernari del magazzino dove erano custoditi i libri.

