Allo stato "prevalgono i rischi al ribasso per l'economia": è l'allarme lanciato dal premier giapponese Shinzo Abe che, aprendo i lavori del G20 di Osaka, si è detto "molto preoccupato sull'attuale situazione relativa al commercio globale".

L'escalation delle tensioni sul commercio tra Usa e Cina è tra itemi di massima preoccupazione al G20, il gruppo delle principali nazioni sviluppate e in via di sviluppo che rappresenta circa l'80% dell'economia mondiale.

"Il commercio e le tensioni geopolitiche si sono intensificate", ha aggiunto Abe. "Vorrei che il G20 possa condividere la determinazione a realizzare la crescita mettendo in capo tutti gli strumenti possibili. Dovremmo mandare un forte messaggio", ha proseguito, dicendo che le misure restrittive non portano beneficio ad alcun Paese, in un apparente riferimento allo scontro tra Usa e Cina.

La presidenza giapponese sta faticando non poco per cercare una sintesi tra posizioni opposte, ad esempio, su commercio e cambiamenti climatici.

