Terzo incontro nel giro di tre mesi tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente Usa Donald Trump. Questa volta a margine del G20 di Osaka, dove i due leader hanno discusso delle prossime sfide per l'economia globale, e i rapporti commerciali tra i due Paesi.

"Parleremo di commercio e di nuovi e ingenti acquisti di apparati militari statunitensi da parte del Giappone - che apprezziamo molto", ha detto Trump ai giornalisti. Nel corso dell'incontro Abe ha anche riferito all'alleato dettagli sulla sua visita in Iran, nel tentativo di mediare - senza apparente successo - le recenti tensioni geopolitiche tra Washington e Tehran.

Nessun riferimento è stato fatto invece alle dichiarazioni rilasciate dal tycoon Usa durante un'intervista telefonica alla Fox news, lo scorso mercoledì, nella quale definiva il patto di difesa tra Usa e Giappone unilaterale, senza gli stessi obblighi e doveri di sostegno militare nel caso di un attacco. Interpellato dai media giapponesi, il vice segretario di Gabinetto, Yasutoshi Nishimura, ha detto che non c'è necessità di discutere della questione perché l'alleanza tra Usa e Giappone è condizionata al trattato di sicurezza che è "il fondamento della pace, stabilità e prosperità dell'area 'Asia Pacifico".

In aprile Abe aveva incontrato Trump a Washington, e a inizio maggio l'inquilino della Casa Bianca era stato invitato a Tokyo, come primo capo di stato per incontrare il nuovo imperatore Naruhito.

