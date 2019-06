Il presidente Usa Donald Trump ha detto di aver avuto con l'omologo cinese Xi Jinping un incontro "eccellente", durato circa 80 minuti.

I colloqui tra Usa e Cina sono "ritornati in carreggiata", ha detto il presidente Usa Donald Trump pressato dai media alla fine dell'incontro con Xi Jinping, aggiungendo che "i negoziati stanno continuando".

Gli Usa non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del 'made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca, riferisce da parte sua l'agenzia Nuova Cina, in merito ai risultati del summit tenuto a Osaka tra i due presidenti Xi Jinping e Donald Trump.

"I team negoziali delle due parti discuteranno questioni specifiche", ha aggiunto l'agenzia. Il riavvio dei negoziati sul dossier commerciale avverrà "sulle basi dell'uguaglianza e del rispetto reciproco" e vedrà i rispettivi team trattare alcune questioni specifiche.

Il meeting ha aumentato le speranze che le parti possano arrivare a una schiarita dei rapporti dopo un anno circa di scontri a colpi di dazi e altro tipo di misure, tra cui il bando Usa su Huawei, con il divieto di acquisto di componenti hi-tech prodotte in America da parte del colosso cinese delle tlc.

