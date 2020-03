La riunione si è svolta in videoconferenza.

Il G20 inietta 5000 miliardi di dollari nell'economia mondiale per superare l'impatto "sociale, economico e finanziario" del coronavirus. È quanto si legge in una nota del G20 al termine del vertice in videoconferenza.

"Il virus non ha confini. Combatterlo richiede una risposta globale trasparente, robusta, coordinata nello spirito di solidarietà. Siamo impegnati a un fronte unito contro questa minaccia comune", si legge nel comunicato.

Il G20 è impegnato a fare tutto il necessario per superare la pandemia" e per "minimizzare i danni economici e sociali, rilanciare la crescita e mantenere la stabilità dei mercati".

