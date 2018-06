Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 19.59 08 giugno 2018 - 19:59

Prende il via a Charlevoix in Canada quello che sarà ricordato come il vertice più teso di sempre.

Preceduto da un lato dalle bordate via twitter di Donald Trump sui dazi e dall'altro da una riunione dei leader Ue per serrare i ranghi e stabilire una posizione unitaria proprio per affrontare il presidente Usa.

Tensioni apparse chiaramente anche al momento degli arrivi dei leader, accolti dal padrone di casa Justin Trudeau.

