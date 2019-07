I ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto un accordo sulla "web tax" e sulla tassazione minima globale sulle società: è quanto ha annunciato il ministro francese dell'economia e padrone di casa, Bruno Le Maire, al termine del G7 Finanze di Chantilly.

"I ministri delle finanze hanno trovato un consenso sull'urgenza di fronteggiare le sfide fiscali poste dall'economia digitale", si legge nel documento finale distribuito dalla presidenza francese del G7. Un'intesa di principio, dunque, che potrebbe facilitare l'avvento della sospirata tassa sui colossi del web osteggiata attualmente dagli Stati Uniti.

Le Maire si è congratulato per quello che lui già saluta come un "accordo" del G7 per "tassare le attività senza presenza fisica, in particolare, le attività digitali" legate a internet. "È la prima volta che gli Stati membri del G7 si mettono d'accordo su questo principio", ha tenuto a puntualizzare in conferenza stampa.

Neuer Inhalt Horizontal Line