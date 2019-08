I leader del G7 sono concordi sul fatto che è troppo presto per pensare ad un ritorno della Russia nel G7 e, dunque, ad un formato G8.

Lo apprende l'agenzia di stampa italiana Ansa da fonti diplomatiche, che spiegano: "C'è un percorso di verifica da effettuare, da qui alla fine dell'anno".

Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla testata on line Sputnik, ha dichiarato che la Russia esaminerà un eventuale invito al presidente Vladimir Putin per il summit G7 del 2020. "Il presidente Putin in una conferenza stampa ha già risposto: se arriva" l'invito "certamente lo prenderemo in considerazione".

Neuer Inhalt Horizontal Line