11 giugno 2018

La Gran Bretagna considera valido il comunicato firmato all'unanimità dai leader del G7 dopo "forti discussioni" in Canada, ma poi ripudiato dal presidente Usa, Donald Trump, in polemica col premier canadese, e intende "onorarne gli impegni".

Così la premier britannica Theresa May nel suo resoconto del vertice oggi alla Camera dei Comuni.

Resoconto in cui May ha elogiato "la leadership" di Trudeau, mentre ha ribadito le critiche alla decisione "ingiustificata" degli Usa sui dazi e ha confermato l'adesione alle ritorsioni dell'Ue.

May tuttavia ha frenato sulla richiesta di una condanna esplicita nei confronti di Trump avanzata dal leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, nella sua replica. Corbyn ha affermato chiaramente che il summit canadese è stato "un fallimento", sottolineando che "la colpa" di questo ricade sul presidente americano. Mentre ha sollecitato la premier Tory a denunciare in modo esplicito le parole di un consigliere di Trump, Peter Navarro, secondo le quali "Trudeau merita un posto a parte all'inferno", esprimendo da parte sua solidarietà incondizionata verso il leader di Ottawa.

Posizioni a cui May ha risposto ricordando d'aver criticato in modo chiaro i dazi di Washington, ma sottolineando di non voler entrare nel "circolo vizioso delle rappresaglie" perché con l'amministrazione Trump si deve "continuare a parlare". Più in generale ha poi insistito sull'importanza dell'asse con gli Usa, evidenziando la solidarietà ricevuta dalla Casa Bianca nel braccio di ferro diplomatico con la Russia seguito al tentato avvelenamento nervino dell'ex spia Serghiei Skripal a Salisbury.

