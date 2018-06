Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 15.18

"Prendiamo in considerazione la possibilità di cancellare tutto: niente dazi, niente barriere". È la frase che Politico attribuisce a Donald Trump, nel corso dei colloqui del G7.

Secondo il sito americano, che cita fonti diplomatiche presenti alla discussione di ieri tra i leader, si sarebbe trattato di una provocazione, interpretata dagli interlocutori al tavolo come "un'affermazione retorica" dopo le dure dichiarazioni contro gli alleati di ieri.

Il premier canadese Justin Trudeau avrebbe replicato: "E allora i sussidi?". Mentre Angela Merkel avrebbe affermato: "Possiamo considerarla come un punto di partenza" per la discussione. I leader Ue da mesi chiedono a Trump di ripartire da zero nel dibattito sui dazi nei confronti dell'Europa. Fino ad ora il presidente Usa ha tirato dritto, imponendo dal primo giugno le tariffe su acciaio e alluminio e minacciandone di nuove sulle auto.

