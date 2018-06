Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 8.24 08 giugno 2018 - 08:24

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump salterà gran parte della seconda giornata prevista per il vertice del G7 in Canada: partirà a metà mattinata sabato.

Lo ha fatto sapere la Casa Bianca precisando che Trump lascerà il vertice subito dopo la riunione su parità di genere e empowerment delle donne che è il primo appuntamento della giornata conclusiva e prima della sessione sui cambiamenti climatici. Ma anche prima della foto di famiglia così come indicato da programma e del momento dedicato alle eventuali conferenze stampa.

"Il presidente Trump lascerà il vertice del G7 a Charlevoix alle 10.30 di sabato , dopo la sessione sull'empowerment delle donne", ha comunicato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. "Il presidente viaggerà direttamente verso Singapore dal Canada in vista del suo incontro, martedì, con il leader nordcoreano Kim Jong un. - ha continuato -. Lo sherpa per il G7 e vice assistente del presidente per gli affari economici internazionali, Everett Eissenstat, rappresenterà gli Stati Uniti per le rimanenti sessioni del G7".

Una puntualizzazione di programma che giunge in serata a Washington e dopo una serie di tweet con cui Trump risponde a distanza al presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Entrambi nelle scorse ore avevano manifestato il loro disappunto per la decisione di Trump sull'imposizione di dazi. la nostra agricoltura!".

Neuer Inhalt Horizontal Line