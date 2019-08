Il presidente degli Usa Donald Trump terrà "probabilmente" un altro incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un per proseguire i colloqui sul programma di Pyongyang legato alle armi nucleari: lo ha detto oggi lo stesso Trump nel corso del G7 a Biarritz (F).

"Probabilmente ne avrò uno in più", ha detto Trump rispondendo a chi gli chiedeva se pensava di incontrare di nuovo Kim dopo i summit di Singapore e Hanoi e il recente scambio di battute nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree.

Trump ha poi detto di "non essere felice" del fatto che la Corea del Nord ha lanciato missili balistici a corto raggio nel fine settimana: "Ma non sta violando alcun accordo", ha aggiunto - secondo quanto riporta la Cnbc - quando gli è stato chiesto della recente serie di test da parte di Kim. "Ho discusso dei test dei missili balistici a lungo raggio e del fatto che non può farli, e non li ha fatti - ha concluso -. E non ha fatto test nucleari. Ha fatto test di missili a corto raggio, molto più standard. Molti stanno testando quei missili, non solo lui. Viviamo in un mondo di missili, che vi piaccia o no".

Neuer Inhalt Horizontal Line