I leader del G7, ad eccezione del presidente degli Usa Donald Trump, si sono accordati per conferire al presidente francese Emmanuel Macron un mandato di "discutere e inviare un messaggio alle autorità iraniane".

L'obiettivo è di "aprire la via del dialogo ed evitare un'escalation militare". Lo ha appreso l'agenzia di stampa italiana Ansa da fonti diplomatiche francesi a Biarritz (F). La decisione di conferire il mandato di discutere con Teheran al presidente francese è stata adottata ieri sera durante la cena dei capi di Stato e di governo, ha spiegato la fonte diplomatica francese.

"Non ne ho discusso, non l'ho fatto". Così il presidente degli Usa Donald Trump ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse dato il via libera, assieme agli altri leader, all'incarico dato dal G7 a Macron per parlare a loro nome con l'Iran. Sull'Iran "faremo anche noi le nostre mosse. Non puoi impedire alla gente di parlare, se vogliono parlare lo facciano", ha aggiunto Trump, prendendo le distanze dall'iniziativa dei leader del G7.

