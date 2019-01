Gabon: media, nessuna caserma ha seguito golpisti

"Nessuna caserma ha seguito l'appello" dei golpisti in Gabon: lo ha sostenuto una fonte del governo citata dal sito della rivista Jeune Afrique.

I quattro militari arrestati sono stati presi da una squadra della Gendarmeria nazionale gabonese nei locali della radio del Gabon dove avevano fatto l'annuncio del golpe, precisa il sito.

Il quinto in fuga è Kelly Ondo Obiang, il tenente che aveva letto l'annuncio fatto alle sei e mezza del mattino ora locale.

L'intervento "si è svolto senza incidenti", ha detto a Jeune Afrique il portavoce del governo, Guy Bertrand Mapangou.

Media locali però hanno riferito che si sono uditi spari a Libreville, aveva segnalato il sito del New York Times ricordando che Ondo Obiang è capo dell'autoproclamato Movimento patriottico della difesa e delle forze di sicurezza del Gabon.

La famiglia del presidente Ali Bongo Odimba è stata accusata per quasi mezzo secolo di corruzione in un paese in cui gran parte della popolazione è povera sebbene il Gabon sia ricco di petrolio e minerali, ricorda il quotidiano statunitense.

Suo padre, Omar, fu capo di Stato per 42 anni ed era morto da presidente nel 2009. Le elezioni in cui quell'anno Bongo fu eletto battendo Jean Ping furono segnate da accuse di irregolarità. Brogli furono denunciati nella tornata del 2016, quando contestatori appiccarono il fuoco al parlamento e la Guardia presidenziale fu accusata di aver attaccato la sede di Ping, uccidendo due persone e ferendone alcune altre.

Bongo, in passato ministro della Difesa e degli Esteri, ha formazione francese e si è fatto notare per essere un musicista jazz che ha anche pubblicato un album "funk".

Il presunto ictus lo colpì a una conferenza in Arabia Saudita. Nel discorso di Capodanno biascicava e non muoveva il braccio destro. Pur ammettendo che "è vero che sto attraversando un momento difficile, come talvolta accade nella vita, oggi - aveva sostenuto - come potete vedere sto meglio e mi preparo a incontrarvi di nuovo presto".

Neuer Inhalt Horizontal Line