Gaffe dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden che confonde i luoghi in cui nel weekend negli Usa sono avvenute le due stragi provocate dalle armi da fuoco.

Parlando nel corso di una cena per la raccolta di fondi elettorali il 76enne candidato democratico alla Casa Bianca ha parlato di Houston invece che di El Paso per il massacro avvenuto in Texas e di Michigan invece che di Ohio.

Non è la prima volta che un episodio simile accade nella campagna elettorale per le presidenziali del 2020: lo scorso maggio Biden parlando a un evento confuse l'ex premier britannica Margaret Thatcher, in carica fino al 1990, con l'allora prima ministra Theresa May.

