A causa di lavori di manutenzione la galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa per quattro notti da lunedì sera primo aprile a venerdì mattina 5 aprile. Gli automobilisti potranno passare dal San Bernardino.

Lo indica oggi in una nota l'Ufficio per le strade nazionali urano. Per gli automobilisti il tunnel sarà chiuso dalle 22.00 alle 5.00, mentre i camion sopra le 3,5 tonnellate saranno fermati su entrambi i versanti già alle 21.30.

Neuer Inhalt Horizontal Line