Perdita semestrale e ulteriori deflussi di denaro per GAM: il gestore patrimoniale zurighese presente anche sulla piazza di Lugano ha però nel frattempo trovato un nuovo presidente della direzione.

Stando ai dati diffusi oggi la società ha subito una perdita di 14 milioni di franchi nella prima parte dell'anno, contro l'utile di 25 milioni dello stesso periodo del 2018. Il risultato operativo prima delle imposte è sceso da 91 a 2 milioni.

Nel periodo in rassegna vi sono stati deflussi per 5,2 miliardi, a fronte di afflussi per 9,3 miliardi nel primo semestre dello scorso esercizio. I patrimoni in gestioni hanno raggiunto 136 miliardi a fine giugno: erano di 132 miliardi sei mesi prima.

Per l'insieme dell'anno i vertici della società confermano le previsioni pessimiste, che vertono su un risultato ante imposte "nettamente inferiore" a quello del 2018. Nonostante il contesto volatile l'impresa si considera comunque ben posizionata per sostenere i clienti nei loro obiettivi.

GAM si ritiene anche sulla buona strada in relazione al programma di ristrutturazione lanciata nel 2018, che ha come obiettivo risparmi per 40 milioni. Alla fine di giugno l'organico comprendeva 863 posti di lavoro a tempo pieno, 72 in meno di un anno prima.

In questo contesto la società opera anche disinvestimenti: è notizia di oggi che i fondi in oro e metalli preziosi, con patrimoni di circa 2 miliardi, sono stati venduti alla Banca cantonale di Zurigo. L'istituto ha comunicato di aver pagato un prezzo di acquisto di 14 milioni.

