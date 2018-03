Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 13.29

Gazprom, in base alle regole della corte arbitrale di Stoccolma, deve pagare "subito". Così il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin, citato da Interfax, sottolineando che Gazprom ha già violato quelle regole. "Noi - ha aggiunto - faremo pressioni.

Non bisogna dimenticare che c'è la convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali. Se la Russia non eseguirà la sentenza ci rivolgeremo ai tribunali, a New York, a Londra, in tutti i paesi".

Secondo Klimkin la Gazprom ha violato le regole dell'arbitrato annunciando lo scioglimento dei contratti con Naftogaz poiché "è impossibile dal punto di vista giuridico".

"Ho dato ordine ai nostri ambasciatori in Europa di studiare le attività della Gazprom e sono in contatto con il ministero della Giustizia: abbiamo messo in piedi una squadra e la Gazprom non riuscirà a eludere la sentenza della corte d'arbitrato", ha concluso.

