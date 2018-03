Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 11.04 15 marzo 2018 - 11:04

Si concretizza l'intenzione di Gategroup di rientrare alla Borsa svizzera per la fine del primo trimestre. Lo specialista zurighese della ristorazione di bordo, proprietà del gigante cinese HNA, ha fissato in una forchetta compresa tra i 16 e i 21 franchi ad azione.

Il primo giorno di quotazioni dovrebbe essere il prossimo 27 marzo. I titoli hanno un valore nominale di 1,25 franchi, ha indicato ieri sera tardi Gategroup in una nota in cui illustra i dettagli del suo rientro in borsa.

La forchetta di prezzi implica una capitalizzazione di mercato compresa tra i 2,1 e i 2,6 miliardi di franchi. Questo ammontare comprende anche le entrate lorde di circa 350 milioni di franchi previste da un aumento di capitale. Gategroup emetterà circa 22 milioni di nuove azioni nominali, precisamente 21'875'000.

Neuer Inhalt Horizontal Line