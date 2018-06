Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 giugno 2018 - 12:36

Intervenire per castrarli?

I gatti che hanno libero accesso all'esterno devono essere castrati. Due associazioni per i diritti degli animali hanno consegnato oggi una petizione al Parlamento firmata da oltre 115'000 persone.

La petizione, lanciata nella primavera del 2016, chiede all'organo legislativo di introdurre nell'ordinanza sulla protezione degli animali l'obbligo di castrazione per i gatti che hanno accesso all'esterno, indicano oggi in una nota congiunta la fondazione Tier im Recht (TIR, Animale nel diritto) e Network for Animal Protection (NetAP).

Secondo le due associazioni è necessario limitare e regolare la crescita della popolazione felina, poiché un numero eccessivo di gatti in una zona geografica ristretta provoca problemi d'igiene e la proliferazione di malattie. Molti animali "muoiono atrocemente" per mancanza di cure o sostentamento, rilevano TIR e NetAP, sottolineando che in Svizzera i gatti con libero accesso all'esterno sono tra 100'000 e 300'000.

