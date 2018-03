Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 febbraio 2018 10.42 18 febbraio 2018 - 10:42

Un ragazzo ferito viene ricoverato in un ospedale di Rafah.

Due giovani palestinesi sono rimasti uccisi la scorsa notte presso Rafah (nel sud della Striscia di Gaza) nel corso di bombardamenti israeliani.

Lo hanno riferito fonti mediche locali citate dall'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui un terzo giovane che si trovava con loro risulta per ora disperso.

In precedenza la radio militare israeliana aveva riferito che in seguito all'esplosione, ieri, di un potente ordigno palestinese lungo la linea di demarcazione con la Striscia di Gaza (4 soldati feriti), l'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte nella Striscia "18 obiettivi terroristici di Hamas".

Fra questi un tunnel militare, una fabbrica di armi ed un campo di addestramento, ha riferito un portavoce dell'esercito. Secondo la radio militare si è trattato del bombardamento più esteso condotto a Gaza dal conflitto del 2014. Stamane nella zona si nota una calma precaria.

In un'intervista alla radio militare il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha detto che Hamas e gli Hezbollah libanesi hanno la medesima strategia: cercano di logorare la forza di resistenza di Israele e di sviluppare nuovi sistemi di contrabbando di armi. Il ministro ha anche avvertito Hamas che Israele non si darà pace finché non avrà catturato quanti hanno ieri deposto l'ordigno sul confine.

Neuer Inhalt Horizontal Line