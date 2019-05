Israele e Hamas avrebbero concordato, grazie alla mediazione di Onu ed Egitto, un cessate il fuoco di sei mesi lungo la linea di confine.

Lo riferisce il Canale tv 12 secondo cui l'intesa - non commentata in Israele - comporterebbe lo stop da parte di Hamas di "manifestazione violente" lungo la barriera protettiva dello Stato ebraico, una zona cuscinetto di 300 dal confine, la fine del lancio di palloni incendiari verso le zone ebraiche a ridosso della Striscia e degli scontri notturni con Israele. Al tempo stesso, secondo la stessa fonte, si fermerebbero anche le flottiglie dirette a infrangere il confine marittimo con Israele.

In cambio lo Stato ebraico si impegna a portare a 15 miglia nautiche la zona con permesso di pesca a largo di Gaza, programma dell'Onu per l'impiego, l'ingresso di medicine e altri aiuti civili nella Striscia e l'avvio di negoziati, si presume indiretti, in materia di elettricità, valichi, assistenza sanitaria e aiuti economici.

