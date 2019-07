Appelli alla popolazione affinché nel primo pomeriggio partecipi alle manifestazioni settimanali al confine con Israele sono diffusi stamane dagli altoparlanti delle moschee di Gaza City.

Lo riferiscono fonti locali secondo cui in città si avverte un cordoglio particolare per la uccisione ieri al confine di un miliziano di Hamas da parte di militari israeliani, che riconoscono peraltro di aver sparato per un "malinteso".

A Gaza è attesa oggi una delegazione dell'intelligence egiziana, proveniente da Ramallah. La delegazione è impegnata sia a puntellare una fragile tregua fra Hamas ed Israele sia a cercare una base politica per una riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah.

Neuer Inhalt Horizontal Line