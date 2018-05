Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 7.28 23 maggio 2018 - 07:28

In seguito alla infiltrazione di ieri in Israele di alcuni palestinesi di Gaza che hanno bruciato una postazione militare, l'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte nella Striscia due obiettivi di Hamas.

Lo riferisce il portavoce militare precisando che i velivoli hanno centrato una "infrastruttura sotterranea di sicurezza" nel Nord della Striscia nonché due obiettivi della "forza marina terroristica di Hamas". Il portavoce ha aggiunto che Israele non è disposto a tollerare i continui attacchi di Hamas sul confine, "fra cui i lanci di droni e anche di aquiloni incendiari con i quali vorrebbe bruciare terreni in Israele".

In seguito il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha rivelato con un messaggio twitter che l'obiettivo colpito e distrutto la scorsa notte era "un altro tunnel dell'organizzazione terroristica Hamas". Lieberman ha assicurato che anche in futuro Israele opporrà "una cortina di ferro" di fronte ad ogni tentativo di Hamas di lanciare attacchi "dall'aria, sul confine o sotto terra". I dirigenti di Hamas - ha concluso - farebbero bene a giungere alla conclusione che "il loro progetto militare è un fallimento" e a dedicare piuttosto quelle energie per migliorare le condizioni di vita degli abitanti della Striscia.

