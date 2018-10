Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 8.24 17 ottobre 2018 - 08:24

Due razzi sono stati sparati la scorsa notte da Gaza verso Israele. Uno ha colpito una casa a Beer Sheba (Neghev) e il secondo "è caduto in mare, di fronte ad una importante città israeliana".

La notizia è stata confermata alla radio militare dal ministro per le questioni strategiche Gilad Erdan. Egli ha aggiunto che è stata rinviata la riunione del Consiglio di difesa del governo fissata in origine per stamane per esaminare l'evolversi delle tensioni con Hamas a Gaza.

Nel frattempo il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha ordinato la chiusura dei valichi di Erez (persone) e Kerem Shalom (merci) con Gaza. Al tempo stesso Lieberman ha ridotto a tre miglia marine la zona di pesca per le imbarcazioni di Gaza.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano