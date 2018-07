Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 luglio 2018 16.39

Dall'alba di oggi miliziani palestinesi hanno lanciato da Gaza verso Israele circa 60 razzi, in quello che costituisce l'attacco diurno più consistente da parte di Hamas negli ultimi quattro anni.

Lo ha riferito il portavoce militare israeliano precisando che almeno 10 razzi sono stati intercettati in volo.

Da parte sua nella tarda mattinata l'aviazione israeliana ha colpito decine di obiettivi militari a Gaza. Si è trattato del terzo raid dalla nottata di ieri.

In una conferenza stampa il portavoce militare ha affermato che prima degli attacchi odierni della aviazione militare la popolazione di Gaza è stata avvertita, in arabo, di tenersi a distanza di sicurezza dalle installazioni dei gruppi armati palestinesi. In seguito è stato lanciato un attacco su vasta scala contro il comando generale delle Brigate Ezzedin al-Qassam (l'ala militare di Hamas) a Beit Lahya, nel Nord della Striscia, che in apparenza era pressoché deserto.

L'aviazione israeliana - ha detto ancora il portavoce - è entrata in azione nelle ultime ore in seguito a tre sviluppi: i continui lanci di aquiloni e palloni incendiari verso il Neghev; il ferimento ieri di un ufficiale da parte di un ordigno esplosivo lanciatogli addosso durante gli incidenti lungo il confine; e il lancio di razzi contro località abitate da civili sul confine.

