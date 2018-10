Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 13.44 27 ottobre 2018 - 13:44

Dietro il lancio di razzi da Gaza da parte della Jihad islamica - che ha rivendicato l'azione - ci sono l'Iran e la Siria.

Lo ha denunciato l'esercito israeliano sostenendo che il tiro "è avvenuto sotto l'incoraggiamento del regime esporta terrore iraniano e come parte dell'atmosfera di terrore che Hamas ha creato lungo tutta la barriera di protezione con la Striscia".

Il portavoce dell'esercito Ronen Manelis ha indicato anche la Siria come responsabile della situazione e, per quanto riguarda l'Iran in particolare, la Forza Quds, la struttura estera delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano