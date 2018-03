Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 10.47 18 marzo 2018 - 10:47

In un contesto di crescente tensione, l'esercito israeliano ha annunciato di aver distrutto due tunnel da Gaza, entrambi nella parte sud della Striscia.

Uno dei due era stato già colpito all'epoca della guerra del 2014, ma Hamas lo stava ricostruendo per renderlo nuovamente operativo.

È stato neutralizzato - ha spiegato l'esercito - con "un'azione di ingegneria": secondo i media è stato inondato. L'altro è stato colpito durante l'operazione dell'aviazione israeliana scattata la notte scorsa a seguito dell'esplosione, ieri, di un ordigno posto a ridosso della barriera difensiva con lo stato ebraico.

Nelle prime ore di questa mattina l'esercito aveva messo posti di blocco nell'area israeliana (regione di Eskhol) corrispondente alla zona sud della Striscia avvertendo la popolazione locale che era in corso "un incidente di sicurezza".

"L'esercito - ha spiegato il portavoce militare - continuerà nei suoi sforzi di localizzare e distruggere i tunnel del terrore ovunque e in ogni momento". Il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum ha denunciato "l'escalation israeliana" che mira a scoraggiare la "marcia per il ritorno" indetta per il 30 marzo.

Neuer Inhalt Horizontal Line