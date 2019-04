Almeno 63 dimostranti palestinesi sono rimasti feriti negli scontri odierni con soldati israeliani dislocati lungo la linea di confine fra la striscia di Gaza ed Israele. Lo riferiscono fonti mediche a Gaza.

Il ministero della sanità palestinese ha aggiunto che uno di loro versa in condizioni critiche dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. I medici si stanno ora prodigando per tenerlo in vita.

Almeno cinquemila dimostranti palestinesi si sono affollati oggi lungo il confine fra la striscia di Gaza ed Israele, secondo le stime fornite dal portavoce militare. I manifestanti - ha aggiunto - hanno dato fuoco a pneumatici, hanno lanciato ordigni verso i soldati e hanno tentato in diverse occasioni di arrampicarsi sui reticolati di confine. I soldati hanno replicato ricorrendo a gas lacrimogeni e a proiettili rivestiti di gomma.

