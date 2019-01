Gaza: Hamas, domani 'punto di svolta' per distensione

Alla vigilia di un nuovo venerdì di manifestazioni un portavoce di Hamas, Mushir al-Masri, ha avvertito che la giornata di domani potrebbe rivelarsi "un punto di svolta" per la relativa distensione sul confine della Striscia di Gaza.

Se Israele non manterrà fede alle intese sulla distensione, ha detto oggi al-Masri, "Hamas disporrà di varie opzioni, compreso il ricorso al logoramento di Israele". Il riferimento è al mancato ingresso nei giorni scorsi di 15 milioni di dollari del Qatar destinati alla popolazione di Gaza, dovuto all'opposizione espressa dalle autorità di sicurezza israeliane.

La decisione di rinviare di alcuni giorni l'ingresso a Gaza dei fondi del Qatar è stata presa in Israele in seguito al lancio da Gaza di un razzo verso la vicina città israeliana di Ashqelon.

Nel frattempo Hamas si vede impegnato in un duro confronto anche con l'Anp di Abu Mazen, che ha rimosso il proprio personale dal valico di Rafah in seguito a retate a Gaza di esponenti di al-Fatah. Da due giorni il valico (unico punto di transito per l'estero per gli abitanti della Striscia) funziona a senso unico: solo gli ingressi sono consentiti.

