Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 16.46 17 maggio 2018 - 16:46

Il capo di Hamas a Gaza Yahya al-Sinwar ha detto che Israele ha rifiutato di recente un accordo "sullo scambio di prigionieri".

Lo riporta la stampa palestinese che cita un'intervista di Sinwar di ieri sera ad Al Jazeera. Anche in un tweet di oggi di Hamas - riferito dai media israeliani - si sostiene che il gruppo "ha cercato di fare progressi e di raggiungere un altro accordo sullo scambio di prigionieri, ma tutti gli sforzi sono stati respinti dall'occupazione israeliana e la sua leadership non è pronta a concludere un'intesa".

In Israele finora non c'è alcuna conferma sulle trattative per un simile accordo.

Neuer Inhalt Horizontal Line