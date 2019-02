Israele ha cominciato i lavori della seconda fase della barriera metallica a protezione del lungo confine con Gaza.

Lo ha fatto sapere il ministero della difesa secondo cui questa, dotata di sensori di segnalazione, sarà alta 6 metri e si estenderà per 65 chilometri: da Kerem Shalom a sud fino al nord dove si collegherà a quella recente marina, ideata per evitare infiltrazioni dal mare.

La barriera percorre in superficie il tracciato di quella sotterranea, invece in cemento, che viene costruita per bloccare i tunnel dalla Striscia, minaccia principale nel conflitto del 2014 con Hamas. "Nel fine settimana - ha spiegato il premier Benyamin Netanyahu - abbiamo cominciato i lavori della nuova barriera lungo la frontiera con Gaza. Il suo scopo è di prevenire l'ingresso dalla superficie di terroristi dalla Striscia".

