I bombardamenti su Gaza fanno seguito al lancio di un razzo dalla Striscia che ha distrutto una casa in Israele, ferendo sette persone.

L'aviazione israeliana sta colpendo obiettivi in tutta la Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti locali. Finora non si ha notizia di vittime. Gli ospedali sono comunque entrati in stato di massima allerta.

I bombardamenti hanno colpito sia a Nord (dove è stato centrato un campo di addestramento militare di Hamas) sia a Sud, nella zona di Khan Yunes, dove è stata bombardata una zona agricola, possibilmente nell'intento di neutralizzare tunnel militari.

Secondo le fonti velivoli israeliani hanno colpito un obiettivo per ora ignoto anche a Deir el-Balah, nel settore centrale.

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha ribadito, dopo l'inizio dell'attacco israeliano, che i palestinesi "sono pronti ad affrontare ogni offensiva israeliana a Gaza come a Gerusalemme e in Cisgiordania, o anche nelle prigioni": un'allusione a gravi incidenti avvenuti ieri nel carcere di Ketziot (Neghev). "Sapremo sorprendere il nemico", ha anche assicurato Haniyeh.

I bombardamenti fanno seguito al lancio di un razzo da Gaza che ha colpito una casa a nord di Tel Aviv, causando sette feriti tra cui tre bambini. L'esercito israeliano ne ha attribuito la responsabilità a Hamas.

